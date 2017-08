ACiP abandona el pleno por considerarlo una 'burla'

El pleno extraordinario convocado ayer lunes, comenzó con una cuestión de orden del grupo municipal de Alternativa Ciudadana de Ponteareas, ACiP, para explicar sus motivos para abandonar la sesión, cosa que hicieron tras la lectura del escrito en que dieron cuenta de que el 31 de julio habían recibido la convocatoria de tres comisiones informativas extraordinarias para el miércoles, 3 de agosto, a las 9 de la mañana, con varios puntos en el orden del día "incumpliendo el plazo marcado por ley" y obligando al alcalde a votar la urgencia de las mismas. Toda la oposición, ACiP, PP y EU "denunciamos que no se ajustaba a la legalidad, y menos sin darnos tiempo a ver toda la documentación y solicitando que si hubiese algo urgente se tratase". Pero el alcalde, haciendo "alarde del consenso y trasparencia de lo que tanto presume pero que no práctica", hizo caso omiso y siguió adelante sin tenerlo en cuenta.

Para ACiP, y así lo expresaba la viceportavoz, Raquel Bautista, la convocatoria del pleno de ayer a las seis de la tarde, fue "una sorpresa más, con el alcalde saltándose a la torera los acuerdos de inicio de legislatura de que los extraordinarios se convoquen a las ocho de la tarde y no de forma arbitraria a su antojo y solo teniendo en cuenta que puedan asistir los concejales del tripartito sin importarle nada el resto, a pesar de que somos la mayoría". Desde ACiP, para concluir, dejaron muy claro que varios de los puntos a tratar "carecían del informe de la Secretaria Municipal y otros lo tenían en contra, pero el alcalde aprovecha la ausencia de esta funcionara habilitada del Estado para traer a pleno puntos, que si ella estuviese presente no se atrevería". Y se fueron del pleno.