Absueltos tres guardapescas de Baiona acusados de denuncia falsa

nnn La Sección Quinta de la Audiencia en Vigo, absolvió a tres vigilantes de la cofradía de pescadores La Anunciada de Baiona juzgados el 20 de septiembre de presunta denuncia en falso denunciar en falso y de falsificar un documento para incriminar a un excompañero, al que le atribuyeron un delito de furtivismo del percebe en Oia. El supuesto furtivo alegó que el día de autos (4 de octubre de 2013), participaba en un curso de extracción de almeja en Noia, a más de 100 kilómetros de distancia.

En la sentencia, el Tribunal absuelve a los tres procesados por entender que no hubo falisificación de documento público ni denuncia falsa porque los vigilantes no son autoridades públicas ni funcionarios y, por tanto, sus denuncias no tienen eficacia probatoria ni presunción legal de veracidad.

La sentencia considera probado que los tres vigilantes redactaron un acta de infracción en la que relataban que el 4 de octube de 2013, su excompañero se encontraa realizndo actividdes de furtivismo en colaobracion con otra persona, a la que pestaba labores de vigilancia sobre las 10 horas en la zona de Pedornes Oia a sabiendas de que dichos hechos no responden a la realidad.

En la sentencia también se admite que los acusados narraron en su informe unos hechos, "a sabiendas de no respondían a la realidad", aunque señala que esta circunstancia no deja de ser una falta a la verdad por parte de un particular "que el legislador ha dejado fuera del ámbito punitivo".

Inicialmente, la Fiscalía pedía, para cada uno de los tres acusados, 2 años y 3 meses de cárcel, además de multa de 3.000 euros. mientras que la acusación particular, pedía seis años de prisión y más de 14.000 euros de multa, además de una indemnización de 9.000 euros por "daños morales".