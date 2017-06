80 efectivos de servicio en la noche de San Xoán en Panxón

Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil movilizarán 80 efectivos para garantizar la seguridad de las celebraciones de la noche de San Xoán en Panxón, fiesta a la que se espera que acudan alrededor de 40.000 personas en la madrugada del 23 al 24 de junio. Así se acordó este martes en la Junta Local de Seguridad de Nigrán, que copresidieron la subdelegada del Gobierno Ana María Ortiz y el alcalde y a la que asistieron representantes de los distintos cuerpos de seguridad, además del edil nigranés de Urbanismo, Diego García, y miembors de la comisión de fiestas. A los 10 efectivos de la Policia Local se sumaránse 35 de la Guardia Civil, 10 de la Policía Autonómica (encargada, sobre todo, de la posible venta de alcohol a menores) y 25 de Protección Civil (junto a una ambulancia asistencial y otra medicalizada).

Agentes de la Agrupación de Tráfico realizarán controles a los conductores y el Seprona atenderá a cualquier posible daño ambiental, especialmente en las dunas. Igual que el año pasado, se blindarán las dunas de Panxón con 700 metros lineales de valla de dos metros de altura y se dotarán de una iluminación extra para que la vigilancia por parte del Seprona sea el más efectiva posible. "Non se puede tirar por la borda el trabajo realizado para a regeneración dunar, tenemos que ser precavidos. El año pasado funcionó y no nos vamos a quedar cortos en medidas de protección, indicó el alcalde, Juan González.

Todo está dispuesto para que la mañana del sábado a playa recupere su aspecto habitual. El desalojo será a las 6 de la madrugada, debido a la previsión de mareas vivas a partir de las cinco. A esa hora, la empresa concesionaria y 16 operarios municipales de Vías y Obras iniciarán la limpieza.

Como novedad, y siguiendo el ejemplo de la fiesta de la Arribada, taxistas de Baiona y Nigrán acordaron poder recoger pasajeros en ambos municipios los días 23 y 24 de junio, pacto que los dos ayuntamientos trasladaron a la Consellería de Industria para su autorización.

En la Junta Local de Seguridad se abordó también el dispositivo del festival 'Vive Nigrán' y el de las fiestas de la parroquia de Parada, el día 25 de julio, al contar con la orquesta Panorama que actuará en Porto do Molle. "Iimpulsamos este acuerdo porque creemos que es positivo para taxistas y usuarios ya que al ser una noche de gran demanda hay trabajo para todo y habrá mejor servicio para los usuarios", concluyó.