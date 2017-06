400 años del Conde de Gondomar

nnnLa Delegación de la Xunta de Galicia en Madrid y la Casa de Galicia acogieron la conferencia "El Conde de Gondomar en su IV Centenario", con motivo del cuarto centenario del nombramiento de Diego Sarmiento como primer Conde de Gondomar por Felipe III, y el 450 aniversario de su nacimiento, que pronunció el catedrático de Lengua y Literatura Española Fernando Bartolomé Benito.

La presentación la realizó el coordinador de Actividades Ramón Jiménez, en nombre del delegado de la Xunta en Madrid y director de a Casa, José Ramón Ónega. En sus palabras, Jiménez destacó del orador que es especialista en este personaje histórico sobre el que ha realizado nuevos hallazgos que ha incluido en su último libro, titulado "Gondomar versus Raleigh", y subtitulado "El águila hispana vence al dragón inglés" y en el que está basada la disertación. También es autor de varias novelas históricas, entre las que citó "Disuelta en humo", sobre la Guerra Civil española; "Amadís", sobre Amadís de Gaula, el héroe caballeresco; "El enigma del cofre de sándalo", sobre el asesinato de Prim; y "Matar a un rey", sobre Gracián en la Corte de Felipe IV. Aunque es el Conde de Gondomar quien más ha centrado su atención, pues a él le ha dedicado otros títulos como "Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, el Maquiavelo español"; "El rosal quebrado. Andanzas londinenses del Conde de Gondomar"; y "Relación breve y apasionada de la vida y hechos de don Diego Sarmiento Acuña. Capitán de Bayona. Conde Gondomar. Gobernador de Galicia".

Por su parte, el profesor inició su disertación recordando la feliz coincidencia de que fue ayer cuando Diego Sarmiento recibió el nombramiento en el año 1617, también martes y 13, fecha ya por entonces considerada infausta por lo que la firma se realizó al día siguiente. También relató varios "chascarrillos" que los ingleses han vuelto a publicar sobre el Conde, considerado por muchos como "el mejor informado de la Inglaterra de la época". En uno de ellos, contó que hay "dos tipos bebiendo en una taberna y uno le dice al otro, tranquilo, hombre, ya me puedes contar tu secreto que no se va a enterar el embajador Sarmiento", en alusión a la fama que tenía de enterarse de todo, incluso sobre todos los detalles de la Armada Invencible. El otro, es del grupo humorístico Monty Piton, figurando que están en una sesión del parlamento entra un heraldo que a grandes voces dice "Ya se ha ido el embajador de España, en Inglaterra ya nadie espera a la Inquisición Española y todos comienzan a bailar como locos pues su fama era que amenazaba hasta al mismísimo rey". Como investigador, en los últimos años Bartolomé Benito ha logrado encontrar nuevos testimonios sobre la vida de Sarmiento que "si bien no varían taxativamente su rumbo, sí echan luz sobre momentos puntuales de su existencia", como el texto de Antonio y Francisco de Sotomayor que escribieron sobre las peleas entre los grupos de muchachos contra los del pueblo vecino; y que también le gustaba recorrer las casas,

"de lareira en lareira” para escuchar las historias de "diaños, moinantes e preñadas", señaló Bartolomé ayer en Madrid.n