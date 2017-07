A 35 grados en el Centro de Salud de O Porriño

La temperatura, ayer jueves, en las salas de espera superó en alunos momentos los 35 grados, y en algunas consultas se llegó a los 30. Los más afectados son niños y ancianos, y lo peor se prevé hoy viernes: 34 grados a partir del mediodía.

Lo más insólito, es que hace menos de un mes, el pasado 20 de junio, la Xerencia da Área Sanitaria de Vigo anunciaba que se había instalado en el Centro de Saúde do Porriño un sistema de climatización “dando resposta ás demandas de profesionais e usuarios, que nos meses de verán tiñan que soportar altas temperaturas, dadas as especiais características arquitectónicas deste edificio sanitario". Y lo cierto, es que la climatización, ha dejado de funcionar tres semanas después, y en las consultas hubo que recuperar "os antigos aparellos de refrixeración", a la vista de que no hay otra solución para aliviar la situación que soportan los usuarios , médicos y personal sanitario.Y lo más lamentable, es que los "aparellos" que se han vuelto a instalar en las consultas por el fallo del sistema de climatización recíen instalado, son equipos portátiles que Sanidade colocó en 2010, hace siete años. Mientras, en las áreas de espera o en los corredores, no existen ni siquiera unos ventiladores que hagan más soportable la situación de un centro, que atendió en los seis primeros meses de este año, a más de 100.000 personas de Porriño, de Salceda y de Mos "que parecen non importar ao conselleiro de Sanidade que, maila ás promesas do Goberno de Galicia e do seu partido, segue sen querer afrontar as gravísimas deficiencias deste inmoble que non cumpre xa as condicións básicas para tratar aos enfermos".