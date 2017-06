"2017 será o ano do fin ao lastre económico para comezar a ser un concello 'Normal”

-Estamos na metade do mandato, cál é o balance destes dous anos ao fronte da alcaldía de Ponteareas?

- O balance é positivo, moi positivo por diversos motivos. Por primeira vez Ponteareas ten un goberno estable a diferencia dos anteriores gobernos de coalicións do PP. O noso goberno de coalición é estable, dinámico e traballador, un equipo que pon o intereses dos veciños por enriba dos do partido. Adicamos estes dous anos a por ao día as contas do Concello e grazas ao programa de goberno e ás ideas das tres forzas políticas da nosa coalición logramos subvencións tan fundamentais coma “Ponteareas, Hábitat Saúdable”.Estes dous anos sevíronnos para facer unha limpeza contable que concluiremos a finais de ano, e para por as bases do cambio e para pagar as débedas históricas. Todo isto permítenos agora comezar a por en marcha as accións de cambio tan demandadas pola cidadanía. Priorizamos e cumprimos, iso é algo moi satisfactorio.

- Que foi o máis gratificante?

- Representar a Ponteareas e aos seus veciños; a interlocución social directa e participación cidadá. Teño que agradecer a comprensión da veciñanza que soubo entender que primeiro había que pechar as débedas e o impagos de tantos anos de desgoberno para comezar, agora, a satisfacer todas as necesidades existentes.

-É qué foi o menos positivo, o mais decepcionante neste primeiro tempo como alcalde?

-A sensación de impotencia en determinadas ocasións de non poder respostar coa prontitude debida a moitas das eivas que se arrastran durante décadas, entre elas a moderización da xestión municipal. área

-Resulta fácil gobernar en coalición?

-Persoalmente penso que contribúo a esa boa relación do goberno é está a resultar mellor do que agardabamos grazas á xeneroisdade das e dos compañeiros de goberno



-Cales son as prioridades na axenda nesta segunda fase do mandato?

-Por en marcha as accións de cambio máis relevantes recollidas na estratexia de Ponteareas no núcleo urbano; favorecer a creación de emprego profundizando nas medidas xa iniciadas e a actividade comercial. Por en marcha as liñas de actuación para solventar problemas, xa crónicos, que ten Ponteareas; o saneamento, tanto pola insuficiencia da depuradora actual coma para os milleiros de veciños que carecen deste servizo básico.

-Como vai o PXOM?

- A verdade é que estamos a facer todo o que está nas nosas mans e a previsión é que quede aprobado neste mandato. Estes retrasos e requerimentos son debidos a unha tramitación iniciada en 2003, por ter documentación desactualizada e polo tempo e as normativas. Temos aberto un diálogo permanente e fluído coa secretaría xeral técnica para dar solución dos requerimentos.

-E a Lomba?

-É un tema que vai unido ao PXOM e non se pode avanzar ata que se concrete o documento finalmente aprobado.

-Qué lle gustaría transmitir aos seus conveciños?

-Que por vez primeira vez na historia contable de Ponteareas o 2017 será o ano no que se poña fin ao lastre económico permitíndonos comezar a ser un concello “Normal” con proxeción de futuro. Nos vindeiros meses disporemos por fin dunha administración electrónica áxil e operativa que mellorará moito a atención aos veciños.

-É como esta é a noite na que ninguén durme e mañá é Día de Corpus qué lle quer dicir aos ponteareáns?

-Convido a todas e todos a acompañarnos nas nosas festas do Corpus para as que temos unha programación pensada para o disfrute de toda a familia. ¡Boas Festas a todos e todas!