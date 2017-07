Unos 10.000 lusos visitan el Val Miñor este verano

nnnEl portugués es uno de los idiomas más hablados en las playas del Val Miñor durante los meses de verano donde alrededor de 10.000 turistas del país vecinos disfrutan de sus vacaciones esta temporada. Van y vienen, aunque muchos de ellos tienen vivienda en Bayona y Nigrán. La existencia del Camino Portugués por la Costa es también otro polo de atracción de visitantes del país vecino. Por todo ello, por segundo año consecutivo las patrullas mixtas integradas por agentes de la Guardia Civil de Pontevedra y la Guardia Nacional Republicana (GNR) velan por su seguridad mientras descansan y les hacen sentir un poco más cerca de casa. “Si tienen algún problema lingüístico o culturales facilitamos la comunicación con la Guardia Civil, indicó Rui Correia, cabo de la GNG que participa por segundo año consecutivo en este dispositivo enmarcado en el Plan Turismo seguro. Cuatro agentes de la GNR se van rotando cada 15 días realizando turnos de mañana y tarde. Las parejas formadas por agentes de ambos lados del Miño recorren los distintos arenales de Baiona bordeando el paseo marítimo de Monte Boi y participan en dispositivos y operativos para garantizar la fluidez en el acceso a los arenales. “Es importante su presencia en Baiona, porque se refuerzan los lazos de comunicación y estos vínculos perduran el resto del año logrando una colaboración más fluida para contrarrestar la delincuencia”, explicó Félix Díaz Juan, Teniente-Jefe del Puesto Principal de la Guardia Civil de Baiona-Nigrán. La colaboración entre ambos cuerpos dio buenos resultados el año pasado con algunas actuaciones conjuntas. “Gracias al compañero Rui Correia, se pudo detener en Baiona a un ciudadano portugués con orden internacional de búsqueda y captura. Formaba parte de una organización que había sido desarticulada en Portugal en el año 2010 por dedicarse a la venta y distribución de estupefacientes en las localidades de Valença y Vila Nova de Cerveira. "Empezamos a investigar en verano y la colaboración continuó hasta su detención tres meses después”, aseguró el teniente baionés.

Según refieren ambas dotaciones, de momento no han detectado la presencia de delincuentes lusos que se acerquen a hacer su agosto en Baiona. Los delitos veraniegos por excelencia son el habitual hurto de carteras en playas o en mercadillos de la zona como el de Sabarís, así como la sustracción de objetos del interior de vehículos. Al agente de la GNR se dirigen sobre todo los turistas portugueses, a veces incluso simplemente para conversar con él. Cuando se ven en un apuro el GNR es el primero en entablar conversación con ellos y eso les agrada y les relaja. Algunos, se sorprenden todavía de vernos aquí y preguntan qué hacemos en España. Entonces, les explicamos nuestro cometido y les agrada que estemos para ayudarles” indicó Rui Correia.

Los agentes de Baiona se sienten cómodos "porque su forma de trabajar es similar a la nuestra. Bayona está muy cerca de Portugal y el idioma no es un problema para nosotros", indicó Manuel Touriño, uno de los agentes del puesto miñorano. “En verano, siempre se incrementa el número de hurtos debido a las grandes aglomeraciones de gente”, refirió. Las noches en Bayona son movidas y a veces tenemos que actuar. No hay el desmadre de otras zonas costeras turísticas c pero hay delincuencia y a veces surge algún problema que requiere su atención. n