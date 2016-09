"Vigo fish week", showcooking y música en la zona del Náutico

Desde hoy y hasta el próximo 6 de octubre se desarrollará en la zona del Náutico la feria "Vigo fish week", una propuesta apoyada por Conxemar, los hosteleros y el Concello, para traer una parte de la feria del congelado al centro de la ciudad y que sea para todos los públicos, teniendo en cuenta que el certamen, en Ifevi la próxima semana, es sólo para profesionales.

Así, habrá en la zona del Náutico a partir de las 19.30 horas showcooking y degustaciones en formato foodtrucks. La aportación del Concello son los conciertos a partir de las 20.30 horas. Hoy sábado Best Boy, el domingo When Nalda Became Punk, el martes 4 Mad Martin trío, el miércoles Funkles y el jueves Antifragil.

Además, 25 restaurantes contará con un menú certificado por Conxemar para que los comensales prueben los productos expuestos en la feria.