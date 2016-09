El tiempo invita a visitar a los inquilinos del zoo vigués

El verano parece no querer marcharse y los niños aún tienen la oportunidad de disfrutar de unos días antes de regresar al cole. Por eso, qué mejor que darse un paseo por el zoo, donde hay novedades y muchas actividades para los más pequeños. El horario de visita es desde las 10 hasta las 20.30 horas, de forma ininterrumpida. Entre los inquilinos de A Madroa que no deberán dejar de verse se encuentran los suricatas, una familia formada por "Lolo", "Lola" y "Carran" que se ha adaptado perfectamente a su nueva casa. Los suricatas se caracterizan por ser grandes excavadores. Viven en grandes redes subterráneas de hasta 250 metros de profundidad. Son animales diurnos que viven siempre en grupo. No olvidar pasar por la isla de los lemures, unas auténticas estrellas cinematográficas.