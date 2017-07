The Pretenders llegan a Castrelos con sabor a los 80

nnn The Pretenders actúa a las 23 horas en el auditorio de Castrelos. Esta es una de esas bandas cuyas canciones permanecen en la memoria colectiva. Se formó en 1978 bajo el liderazgo de la carismática Chrissie Hynde, guitarrista y cantautora a la vez. Su música podría definirse como una oscilación entre el punk y la new wave del momento, aunque es obvio que ha sufrido una evolución hacia sonidos más actuales con el paso de las décadas. Tras "Loose Screw", "Break Up The Concrete" es el título de su último disco. Además harán un repaso de sus grandes hits como "Goodbye", "Back on the Chain Gang" o ‘‘I’ll Stand by You" entre otros.