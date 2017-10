The Gift trae hasta el teatro García Barbón su mejor música

nnn El teatro García Barbón acoge a partir de las 20 horas la presentación del nuevo álbum de una de las bandas portuguesas con más proyección internacional, The Gift. El grupo interpretará los temas de su nuevo trabajo "Altar". The Gift es una banda independiente con un sonido que se mueve entre el pop rock y la electrónica, valiéndose de originales arreglos hechos desde con cuerdas hasta sutiles sintetizadores analógicos y que cuenta con la poderosa y versátil voz de Sonia Tavares. Pioneros de la escena DIY portuguesa, The Gift es una de las bandas más exitosas de su país, donde fueron número 1 y acumulan discos de oro y platino.