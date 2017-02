Redondela, Mos, O Rosal, Salceda y Gondomar celebran su Entroido

nnn Los desfiles de Entroido llegan hoy a los principales municipios del área metropolitana. El de Redondela no se entiende sin sus comparsas, integradas por grupos de amigos, vecinos y miembros de distintos colectivos. El acto principal será el Gran Desfile de Comparsas a las 18.00 horas. Comenzará en el Campo da Feira hasta Vilavella. En Mos se celebra el Desfile de Comparsas con 10 formaciones llegadas de todo el sur de la provincia. Comenzará a las 17.00 horas y recorrerá desde la Avenida de Sanguiñeda las principales calles de la localidad. Se repartirán cinco premios a las mejores formaciones y disfraces. O Rosal es el concello más madrugador del área metropolitana y dará salida a su Concurso de Carrozas, comprasas, grupo y disfraces individuales a las 11.00 horas. El desfile recorrerá la calle Julio Sesto, desde la Rotonda da Feira, y la calle Ramón Franco hasta el cruce con A Lomba. Mañana se celebra la popular Corrida do Galo. Salceda de Caselas celebra sus peculiares fiestas a partir de las 12.30 horas con una batucada. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, se celebra el Desfile de Carrozas e Comparsas, que tendrá punto y final en la Praza do Concello. Allí, a las 18.30 horas, se celebrará el noveno concurso de coplas do entroido. En Gondomar el desfile de comparsas comenzará a las 16.00 horas, con el pregón en la praza do Concello.n