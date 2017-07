El mejor rock se escucha en Arrastro Rock

nnn La parroquia de Rerboreda, en el municipio de Redondela, se vuelve a vestir de fiesta. En esta ocasión es con motivo de una nueva edición del festival Arrastro Rock que suena desde ayer en el lugar conocido como Muiño das Xastradas do Cadaval. En el festival tienen cabida desde grupos internacionales a bandas gallegas locales, con la que sigue existiendo un firme compromiso. Como en otras ediciones, estará orientado al rock y todas sus ramificaciones, así como al metal más contundente. Este año destacan en su cartel bandas como Ktulu, Sound Of Silence o Blaze Out, entre otras. Además, y como ya es habitual en este encuentro musical los participantes podrán disfrutar de una zona de acampada estará a escasos 2 minutos a pie del recinto de conciertos. Para hoy sábado está prevista la actuación de bandas como Ktulu, Abaixo Cu Sistema, Blaze Out, Enki y Strikeback, entre otros. Esta cita con la mejor música rock del momento es uno de los festivales que más ha crecido en los últimos años en Galicia, convirtiéndose en una referencia de los veranos del área de Vigo. La entrada a todos los conciertos son gratuitos.