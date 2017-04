Tres manifestaciones en Vigo por el Primeiro de Maio

nnn Tres manifestaciones recorrerán las calles de la ciudad esta mañana para celebrar el Primeiro de Maio. Los sindicatos CC OO y UGT celebrarán una manifestación conjunta que partirá a las 11.30 horas del lunes del cruce de Vía Norte con Urzaiz y concluirá en la sede de la delegación territorial de la Xunta. Los sindicalistas marcharán bajo el lema "Non hai escusas".

Por su parte, la CIG saldrá a las 12 horas del cruce de A Doblada y terminará en la Porta do Sol. Recorrerán las calles de Vigo con el eslogan "Recuperemos os nosos dereitos, 2017 ano de loita".

Una tercera ruta es la que organizan los sindicatos STEG, CGT, SAGAP, S.E., CUT y SF-Intersindical. Parte a las 11 horas de la Plaza de Fernando el Católico y concluirá en la praza do Rei. n