John Mayall, una leyenda viva del Blues, actúa en Beiramar

nnn John Mayall subirá esta noche al escenario del Auditorio de Beiramar, a las 21 horas, en un concierto que se engloba en su gira europea “Livin’ & Lovin’ The Blues”. Llega esta noche acompañado por Greg Rzab, en el bajo eléctrico y de Jay Davenport, en la batería.

A punto de sacar un nuevo disco, “Talk about That”, hará un repaso a toda su trayectoria, al tiempo que ofrecerá un adelanto de su nuevo trabajo. Durante su carrera, que ya abarca cinco décadas, John Mayall se ha caracterizado por no tener una banda estable y ser un camaleón del Blues. La contribución de Mayall a la historia de la música del siglo XX puede ser valorada tanto por su propio trabajo como por haber sido un busca talentos.

En el Auditorio de Beiramar, a las 21 horas. Localidades desde 25 euros.