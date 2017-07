As Neves vive hoy el día grande de la Festa do Tinto Rías Baixas que celebra su duodécima edición. La jornada empezará con una andaina entre Rubiós, Viña Nora y As Neves para seguir con el Viñotren y música a cargo de la banda de gaitas y grupo de baile AC Pontenova entre las 10.30 y las 14.30 horas. El túnel del vino estará disponible para los amantes de la cata de 12 a 14 horas y de 20 a 22.30 horas por la tarde.

Toda la tarde también se desarrollarán talleres para los más pequeños de la casa. Ya a partir de las 20.30 horas la programación incluye teatro a cargo de Clowtaminación-Rudi Dudi a partir de las 20.30 horas.

La jornada concluirá con la música de la orquesta Os Modernos a partir de las 22.30 horas.

A lo largo de toda la jornada se podrán degustar los tintos de Rías Baixas en el municipio, que cada año atrae a más visitantes y curiosos por esta variedad de vino que no es tan conocido como su hermano el blanco pero que tiene muchos seguidores.