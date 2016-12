“Dora, or the sexual neuroses of our parents” en Lumière

nnn Cine Clube Lumière ofrece hoy la cinta "Dora, or the sexual neuroses of our parents" (Suiza, 2015) a partir de las 20.30 en el auditorio municipal de la praza do Rei. La protagonista tiene una discapacidad psíquica, vive en una burbuja, sobreprotegida por los padres. Cuando su madre decide dejar de medicarla, ella despierta al mundo, como salida de un profundo letargo. Descubre su cuerpo y aspectos de la vida que le eran desconocidos.

Stina Werenfels, guionista, productora, docente, montadora y directora nacida en Basilea en 1964 es la directora de esta cinta que ya con su obra "Pastelería, dolor y política" consiguió el Premio del Cine Suizo al mejor cortometraje. Debutó en el largometraje con "Nachbeben" (2006), estrenada en la Berlinale con varios premios. Esta es su segundo largometraje.