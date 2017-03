nnn El Teatro García Barbón recibe a las 20.30 horas al conjunto de cámara formado por los músicos principales de la orquesta británica Academy of St. Martin in the Fields para ofrecer un concierto enmarcado en la Temporada de Música Clásica 2017.

La agrupación interpretará, bajo la batuta de Simon Blendis, un repertorio formado por Sexteto de cuerdas, op. 36, en sol mayor nº 2, cuatro movimientos, de J. Brahms; Capricho, de R. Strauss; y Souvenir de Florence, tres movimientos, de P. Tchaikovsky. El conjunto de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields fue creado en 1967 para tocar las obras de cámara más amplias, desde quintetos a octetos, con músicos que habitualmente trabajan juntos, en lugar del habitual cuarteto de cuerda acompañado de un artista invitado. n