Brothers in Band, la banda tributo de Dire Straits, en el Auditorio

Llega a Vigo “The Very Best of Dire Straits” dentro de la gira europea 2017 de Brothers in Band, la banda tributo de los ingleses.

El show, en el Auditorio Mar de Vigo a partir de las 21 horas, repasará lo mejor de la discografía de Dire Straits con una puesta en escena única. Vigo es una de las citas incluidas dentro de la gira europea que atraviesa España, Francia, Alemania y Luxemburgo desde el pasado mes de octubre hasta junio de 2017.

Con "The Very Best of Dire Straits", Brothers in Band nos transportará en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado y cuidado repertorio desde "Down to the Waterline" al antológico riff de "Money for nothing", pasando por clásicos como "Sultans of Swing".